إسرائيل تطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 08:15 مساءً - طالب وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوة رسمية لإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قوائم المنظمت الإرهابية، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي بيتر ماكينكا.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحرس الثوري يمثل الركيزة الأساسية لنفوذ النظام الإيراني على المستويين الداخلي والإقليمي، ويلعب دور محوري في السياسات التي تنتهجها طهران داخل إيران وخارجها، ما يجعله طرف رئيسي في الجدل الدولي حول سلوك النظام الإيراني.

وتتهم إسرائيل الحرس الثوري بالمسؤولية المباشرة عن إدارة وتوجيه الأنشطة الإقليمية المعادية لها، معتبرة أنه الذراع الأهم التي يعتمد عليها النظام الإيراني لتنفيذ سياساته خارج حدوده.

وفي سياق حديثه عن الأوضاع الداخلية في إيران، قال ساعر إن محاولات قطع الإنترنت لا يمكنها إخفاء أو وقف ما وصفه بالقمع المتواصل الذي يتعرض له الشعب الإيراني، مؤكدًا أن النظام يستخدم القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات.

وأضاف أن النظام الإيراني يمارس العنف بشكل وحشي ضد مواطنيه الساعين إلى الحرية، معتبرًا أن الحرس الثوري كان على مدار عقود أداة لنشر الإرهاب وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، قبل أن يتحول، بحسب وصفه، إلى قوة تقود حملة قمع دامية ضد المواطنين الإيرانيين أنفسهم.