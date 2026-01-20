الجامعة العربية تدين اقتحام الاحتلال لمقر الأونروا بالقدس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 08:15 مساءً - أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي نفذه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامه مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وما صاحبه من أعمال هدم لمنشآت داخل المقر، وإنزال علم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي مكانه.

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن هذا التصعيد الأخير يأتي ضمن إجراءات تهدف إلى تقليص دور وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يهدد حقوق اللاجئين الفلسطينيين الأساسية، بما فيها حق العودة والتعويض عن ممتلكاتهم.

وأوضحت أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وضد وكالة الأونروا، مشيرة إلى أن الصمت الدولي المستمر إزاء الاستهداف المتكرر للوكالة، وإصدار تشريعات غير قانونية من الكنيست الإسرائيلي لإنهاء عملها والاستيلاء على مقراتها، شجع حكومة الاحتلال على المضي قدمًا في تنفيذ هذا المخطط، الذي يهدف إلى ممارسة ضغوط متزايدة على الفلسطينيين لدفعهم نحو التهجير القسري.

ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي، بمختلف دوله ومؤسساته ومنظماته، إلى التحرك العاجل والجاد للضغط على إسرائيل، والانتقال من الاكتفاء ببيانات الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية، بما في ذلك فرض عقوبات.

لإجبارها على وقف اعتداءاتها والسماح لوكالة الأونروا بمواصلة عملها وفق تفويضها الأممي، التزامًا بما أكدت عليه فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مسؤوليات إسرائيل تجاه منظمات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا.