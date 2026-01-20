تردد قناة Hot TV.. اطّلع على كيفية استقبال الإشارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 08:15 مساءً - يبحث الكثيرون عن طريقة ضبط قناة Hot TV على أجهزة الاستقبال الفضائي، خاصة مع التغييرات المتكررة في الترددات، حيث تعتمد القناة على قمر صناعي محدد، وتتطلب إدخال بيانات دقيقة للحصول على إشارة قوية ومستقرة.

تردد قناة Hot TV

إليك جدول التردد الرئيسي لقناة Hot TV:

البيانات التقنية تفاصيل الإشارة القمر الصناعي Eutelsat W2 التردد 11012.00 MHz الاستقطاب عمودي (V) معيار البث DVB-S الحزمة أوروبا (Bulgaria)

خطوات إضافة القناة على جهاز الاستقبال

في حال رغبتك في التأكد من حالة القناة أو البحث عن تحديثات جديدة على جهازك، يمكنك اتباع الآتي: