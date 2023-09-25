انت الان تتابع خبر عالم مصري كبير يفجر مفاجأة مدوية عن زلزال المغرب ويكشف عن سلاح سري تسبب في حدوثه!! لن تصدق ماذا قال!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف عالم مصري مختص في علوم ما وراء الطبيعة عن مفاجأة صادمة بشأن الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب قبل أسبوعين، وتسبب في خسائر فادحة.

أكد الباحث المصري، محمود صلاح، أن الزلزال الذي ضرب المغرب، بالإضافة إلى زلازل سابقة في سوريا وتركيا، لم يكن طبيعيًا وإنما نتيجة تدخل بشري. صرح صلاح بهذا في مقابلة تلفزيونية مع فضائية مصرية تبث برنامج "فوق السلطة" على قناة "الجزيرة".

وأوضح محمود صلاح، الذي تم تقديمه في الفضائية المصرية بصفته "باحث في علوم ما وراء الطبيعة"، أن هناك زلازل طبيعية وأخرى ناتجة عن تدخل بشري. ووضع زلزالي المغرب وسوريا في فئة الزلازل غير الطبيعية التي تحدث بفعل تدخل بشري، وذلك بسبب قرب نقطة تركيزهما من سطح البحر.

واتهم محمود صلاح منظومة "هارب" الأمريكية المنتشرة في 20 دولة بتسبب الزلازل وإثارة البراكين. وأضاف أن مشروع "هارب" السري الذي تتبعه سلاح الجو الأمريكي يهدف إلى التخويف والإبادة، وحتى يتسبب في فقدان الناس لصلتهم بالله عز وجل، على حد زعمه.