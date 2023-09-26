انت الأن تتابع خبر الإعلان عن حصيلة كارثية جديدة لقتلى فيضانات درنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما زالت عمليات البحث عن ضحايا في مدينة درنة الليبية مستمرة ، وما زالت أعداد القتلى في تصاعد .

فقد أعلن الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية في وقت سابق هذا الشهر إلى أكثر من 4 آلاف قتيل.

وقال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، في آخر حصيلة لضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت مدينة درنة، حتى يوم 24 سبتمبر الجاري، إن عدد القتلى بلغ 4029 قتيلا.



وأضاف المسماري أن هناك "87 جثمانا لمصريين، لا تشملهم الإحصائية تم تسليمها للسلطات المصرية لدفنهم في بلادهم".