عباس يتسلم أوراق اعتماد أول سفير للسعودية لدى فلسطين

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رياض - احمد صلاح - تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوراق اعتماد نايف السديري كأول سفير للسعودية لدى فلسطين.

وفي هذا الشأن قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن السعودية تعمل من أجل جعل القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل العرب.

وفي سياق متصل، قال أول سفير سعودي لدى فلسطين نايف بن بندر السديري، في كلمة أمام الصحفيين بعد لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله وسط الضفة الغربية، الثلاثاء، إن بلاده تعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال السديري، إن "السعودية لديها اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية وحلها على أساس الشرعية الدولية".

وأضاف: "نعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

ولفت السديري إلى أن "أي عملية سلام ستكون مبادرة السلام العربية ركنها الأساسي".

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن المملكة عينت السديري سفيرا فوق العادة مفوضا غير مقيم لدى فلسطين وقنصلا عاما بمدينة القدس.

وذكرت الوكالة آنذاك أن السديري وهو أيضا سفير السعودية لدى الأردن، سلم نسخة من أوراق اعتماده إلى مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمان.