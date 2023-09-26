انت الان تتابع خبر ساعات قليلة فقط تفصل السعودية عن أعنف كارثة في تاريخها... والأرصاد الجويه تحذر المواطنين في هذه المناطق من مصير مشابه لسكان درنة إلى لم يغادروا على الفور!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية، من المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة خلال هذا اليوم. ستتسبب هذه الأمطار في جريان السيول وستترافق مع زخات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة والغبار في مناطق جازان وعسير والباحة. ومن المتوقع أيضًا أن تمتد هذه الأمطار إلى المرتفعات في مكة المكرمة.

ووفقًا للتقرير، ستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية، ومن المتوقع أن تتحول تدريجيًا إلى شمالية. سرعة الرياح ستتراوح بين 15 إلى 30 كم/ساعة في الجزء الشمالي، وبين 20 إلى 40 كم/ساعة في الجزء الأوسط والجنوبي، وقد تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة في الجزء الجنوبي.

ومن المتوقع أن يرتفع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر في الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين في الجزء الأوسط والجنوبي، وقد يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة في الجزء الجنوبي.

وحالة البحر ستكون خفيفة الموج في الجزء الشمالي ومتوسطة الموج في الجزء الأوسط والجنوبي، وقد تصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة في الجزء الجنوبي.

وفيما يتعلق بحركة الرياح السطحية على الخليج العربي، من المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و 30 كيلومترًا في الساعة. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر واحد. وسيكون حالة البحر خفيفة الموج، مما يعني أنه لن يكون هناك تأثير كبير على الأنشطة البحرية.