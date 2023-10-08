انت الأن تتابع خبر ارتفاع قتلى اسرائيل الى 400 حتى اللحظة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الاذاعة العبرية الاحد ان عدد القتلى الاسرائيليين الذين سقطوا خلال عملية طوفان الاقصى التي تنفذها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" 400 قتيل حتى اللحظة، كما جرح 1900 آخرين منهم حالات خطرة.

ومن جهته قال مكتب نتنياهو ان عدد الأسرى والمفقودين في قطاع غزة أكثر من 100.

وقال الإعلام العبري ان 70 مستوطنا اختفت أمس آثارهم في حفل "حقل الطبيعة" وجدوا في ساحات مفتوحة بنتيفوت يختبئون من مقاتلي حماس.



هذا وسمح الاحتلال بنشر أسماء إضافية لـ18 من جنوده وضباطه قتلوا خلال "طوفان الأقصى"، ليصل عدد من نشرت أسماؤهم 44.

بدوره قال المتحدث باسم كتائب القسام: تمكنا خلال الساعات الماضية من استبدال بعض القوات بمواقع القتال بقوات أخرى، ولفت إلى أن المسجد الأقصى والأسرى خط أحمر، حيث إنّ تنفيذ الخطة الميدانية مستمر.