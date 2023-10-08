انت الأن تتابع خبر اعلان حالة الحرب رسميًا في اسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلن المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر الاحد، رسميًا ان اسرائيل في حالة حرب .

وصدق المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (كابينيت) اليوم الأحد، على قرار بدء الحرب في إطار ما يجري في قطاع غزة ومناطق الغلاف منه.

وقالت صحيفة (يديعوت آحرنوت) إنه تم المصادقة على القرار بعد مشاورات أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع أعضاء (كابينيت).

وكانت مصادر إسرائيلية قد تحدثت عن اجراء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جلسة مشاورات أمنية في مقر هيئة الأركان بمشاركة وزير الدفاع ورئيس الأركان، على خلفية الهجامات التي تشنها حماس منذ صباح السبت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عمليات إجلاء المدنيين من المستوطنات الـ24 المحيطة بغزة ستتم خلال 24 ساعة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في هذه المرحلة يتم إخلاء المستوطنات المجاورة للسياج "غلاف غزة"، ووفقا للتقييم العملياتي للوضع، طُلب من السكان إخلاء منازلهم، وسيتم إجراء المزيد من عمليات الإجلاء وفقا لتقييم الوضع.