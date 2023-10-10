انت الأن تتابع خبر حصيلة صعبة حملها اليوم الثالث .. ولحظة إطلاق كورنيت من لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهى اليوم الثالث من عدوانِ الاحتلال على غزّة، فيما لم تنتهي بعدُ الحربُ التي فجّرها الفلسطينيون كردّ فعلٍ طبيعيّ على الاحتلال وجرائمه ومجازره.

وقد أعلنت صحيفة معاريف الإسرائيليّة أنّ العدد ارتفع إلى 1100 قتيل و2741 جريح منذ بدء الحرب"، وذكرت المصادر أنّ أكثر من 150 شخص أعلن عنهم كمفقودين غالبيتهم مختطفين في قطاع غزة، كما تم العثور، مساء الإثنين، على جثث 108 إسرائيلي، بمستوطنة بئيري بغلاف غزة

فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينيّة في قطاع غزة بأن مستشفياتها استقبلت حتى الآن 687 شهيدًا بينهم 140 طفلًا و105 نساء، جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

في المقابل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنها وجهت ضربات لمستوطنة سديروت بـ90 صاروخًا، ولمناطق عسقلان بمئة، وبرشقات أخرى. من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على الشارع رقم 1 بين القدس وتل أبيب.

ودوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب ومحيطهما، بينما قال جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار تدوي في مختلف أنحاء الكيان بما فيها القدس وتل أبيب، وكشف الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 3 إسرائيليين في عسقلان جراء قصف صاروخي، كما أصيب شخص بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ في أسدود.

وفي ذات السياق، قال حزب الله اللبناني إنه هاجم بالصواريخ مركزين للجيش الإسرائيلي بمنطقة الجليل، في "رد أولي" على مقتل عناصره في جنوب لبنان، وأوضح الحزب أنه قصف مركز قيادة فرقة الجليل التابعة للجيش الإسرائيلي، وكذلك قيادة ‏كتيبة تابعة للواء الغربي في الجيش.



وتناقلت مواقع إعلامية لحظة إطلاق حزب الله لصواريخ الكورنيت، فيما نقلت مصادر عبريّة أنّ جيش الاحتلال يدفع بمئات من الجنود وبدبابات إلى الحدود مع لبنان.