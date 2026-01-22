نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير: إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة وقياس أدائه سنويا لتعزيز تنافسية المنتج المصري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يناير 2026 01:59 مساءً - أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على ضرورة سير عمل مركز تحديث الصناعة وفق مسار واضح واستراتيجي يستهدف تطوير الصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها، من خلال تحسين أساليب العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، وتوظيف أفضل الممارسات المحلية والدولية، لضمان تحقيق أثر ملموس وإيجابي ينعكس على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.

وشدد الوزير على أهمية إعادة تحديد أهداف المركز ودوره الاستراتيجي، وإعادة صياغة منهجية عمل العاملين بالمركز لضمان أن كل جهود المركز تؤتي ثمارها في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

عقد اجتماعات شهرية لمجلس إدارة المركز لمتابعة تنفيذ خطة العمل ومراجعة النتائج

وأشار خلال اجتماع مجلس إدارة المركز اليوم، لمناقشة خطة عمل المركز للفترة المقبلة بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ووضع مستهدفات واضحة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة ورفع تنافسية المنتج المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، إلى أن هذا الاجتماع هو البداية لسلسلة اجتماعات دورية ستعقد كل شهر لمتابعة تنفيذ خطة العمل، ومراجعة النتائج، وتعزيز استدامة التطوير الصناعي بما يخدم الاقتصاد المصري.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن أداء المركز سيتم قياسه سنويًا للتأكد من تحقيق مردود إيجابي على الصناعة والاقتصاد، مشددًا على أهمية تحديد أولويات المركز خلال الفترة القادمة، وربط جهوده بالمؤسسات البحثية الرائدة لتحقيق التكامل بين متطلبات الصناعة والبحث العلمي وتشجيع المستثمرين على الاستثمار الصناعات الواعدة والمستهدفة.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، واستعراض القوائم المالية للمركز خلال السنوات الأخيرة، ومراجعة الموازنة المخصصة للعام المالي 2025-2026، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي الحالي لخطة المركز خلال نفس الفترة، الي جانب استعراض البروتوكولات والمذكرات الموقعة بين المركز ومختلف الجهات خلال الأربع سنوات الماضية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

حضر الاجتماع، الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء مجلس الإدارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كامل الوزير: إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة وقياس أدائه سنويا لتعزيز تنافسية المنتج المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.