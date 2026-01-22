نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغاز في أوروبا تقفز لأعلى مستوى منذ يونيو 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يناير 2026 01:59 مساءً - بلومبرج _ ارتفع سعر الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية أمس الأربعاء إلى أكثر من 40 يورو لكل ميجاوات/ساعة لأول مرة منذ يونيو، في ظل المخاوف من انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات غير معتادة في مختلف أنحاء العالم.

صعد السعر في العقود الآجلة 11.5% ليصل إجمالي الارتفاع إلى 40% منذ بداية 2026

وذكرت وكالة بلومبرج نيوز أن سعر الغاز في العقود الآجلة ارتفع بنسبة 11.5 بالمئة ليصل إجمالي ارتفاع السعر منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 40 بالمئة.

كما ساهمت التهديدات المحتملة لصادرات الغاز الأمريكية جراء عاصفة شتوية هائلة والطقس البارد في أوروبا وآسيا في الارتفاع الأخير للأسعار.

وشهدت سوق الغاز الأوروبية تقلبات حادة خلال الأسبوعين الماضيين بعد عمليات سحب سريعة من مخزونات الوقود، مما أثار مخاوف بشأن توازن الإمدادات الهش في المنطقة وأدى إلى اضطراب معنويات السوق. وسارع المضاربون إلى إغلاق مراكزهم المرتفعة التي توقعوا فيها انخفاض الأسعار.

ورغم الارتفاع الكبير منذ بداية العام، لا تزال الأسعار عند جزء ضئيل من مستوياتها القياسية التي سجلت خلال أزمة الطاقة عام 2022 في أعقاب بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير 2022، إلا أن هذا يعد تحولا كبيرا بالنسبة للسوق بعد أشهر من التداول ضمن نطاق محدد.

