انت الأن تتابع خبر بالصور .. استشهاد زميلَيْن صَحفيّيْن وإصابة ثالث في قصف الاحتلال على غزّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتواصل غارات الاحتلال الإسرائيليّ على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزّة، وأفادت مصادر محليّة فلسطينيّة استشهادَ وإصابةَ عددٍ من الزملاء الصحفيين (أولي: استشهاد اثنين وإصابة ثالث) إثر غارةٍ إسرائيلية استهدفت برجًا سكنيًا غرب مدينة غزة (إضافة لعدد كبير من المواطنين القاطنين في البرج)، ليضافَ هذا إلى ثلاثةِ صحفيين واثنين مفقودين منذُ اندلاع الحرب صباح السّبت.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "ننعى الزميلين الصحفيين محمد صبح وسعيد الطويل، اللذين ارتقيا جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال أثناء تغطيتهم إخلاء إحدى البنايات المهددة بالقصف غرب غزة، ونتمنى الشفاء للزميل هشام النواجحة الذي تواجد معهم والذي يتلقى العلاج حاليًا".



ونقلت مصادر فلسطينيّة أنّ عدد الشّهداء ارتفع إلى نحوِ 700 شهيدٍ فيما ارتفع عدد الإصابات إلى نحو 4 آلاف مصاب، إضافةً إلى دمارٍ كبير في المباني والمرافق الحيوية.