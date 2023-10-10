انت الأن تتابع خبر السرايا تقصف .. ومشاهد لاحتراق الآلية التي استهدفها حزب الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت مدن تل أبيب وعسقلان وسديروت بدفعات صاروخية كبيرة، كما أفادت مصادر فلسطينيّة أنّ فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ من القطاع صوب دولة الاحتلال الإسرائيليّ.

وفي ذات السياق، قال حزب الله اللبناني، إن عناصره أطلقوا صاروخًا موجهًا باتجاه آلية إسرائيلية في مستوطنة أفيفيم، في الجليل الأعلى، كما ذكر الجيش الإسرائيليّ أنه قصف موقعًا للحزب بعد استهداف مركبة عسكرية في أفيفيم بصاروخ أطلق من لبنان.