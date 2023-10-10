انت الأن تتابع خبر بالفيديو اشتباكات في أسدود .. والاحتلال يعلن عن إصابات خطرة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت وسائل إعلام عبريّة مشاهدَ من الاشتباك المسلّح الذي ينفذه الآن مقاومون فلسطينيون استطاعوا التسلل إلى داخل مدينة أسدود المحتلة جنوب فلسطين المحتلة، وقالت المصادر العبرية إنّ هناكَ إصابات حرجة وخطيرة لإسرائيليين وما زالت الاتشباكات جارية حتى الآن.

وقالت يسرائيل هيوم إنّ هناكَ إصابتان بحالة خطيرة في اشتباكات مع مسلحين تسللوا إلى أسدود.

فيما قالت القناة 14.. إنّه ربما تكون هذه حالة اشتباه وأنّ الجيش قام بالاشتباك مع نفسه.