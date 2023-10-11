انت الأن تتابع خبر قائد سلاح طيران الاحتلال السابق: سنقع في المصيدة لو دخلنا بريًا .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الجنرال ديفيد عبري، الذي كانَ يشغَلْ منصبي نائب رئيس أركان الجيش وقائد سلاح الطيران الإسرائيلي، إنّ "شن عملية برية في قطاع غزة سيكون فخًا استراتيجيًا لـ(إسرائيل)"، محذرًا من أنّها "ستُفاجَأ بعد اقتحام غزة بريًا من تفجر مواجهات في الضفة الغربية ومع حزب الله".

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، في عددها الصادر الثلاثاء، عن عبري قوله إنّه "على الرغم من الخسائر التي تكبدتها (إسرائيل) في طوفان الأقصى فإن غزة لا تمثل تهديدًا وجوديًا ويمكن معالجة التهديد الذي تمثله عبر الغارات الجوية ومن خلال ضغوط اقتصادية، لكن في حال اقتحمنا غزة فإننا سنقع في المصيدة وهذا سيفضي إلى تهديد وجودي".



وأضاف عبري: "تنفيذ عملية برية في غزة سيكون قرارًا صائبًا فقط في حال قررت (إسرائيل) البقاء في غزة، لكن لأنها لا تنوي البقاء هناك فإنّ تأثير هذه العملية لن يتجاوز العقاب فقط وهو ما كان يمكن أن تحققه عبر الغارات الجوية"، وأشار عبري إلى أنّ جيش الاحتلال سيتكبد خسائر فادحة خلال تنفيذ العملية البرية، فضلًا عن أنه سيكون من الصعب على القيادة الإسرائيلية تحديد موعد إنهاء العملية والانسحاب.