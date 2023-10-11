انت الأن تتابع خبر اعتقالات بالضفة والقطاع الصحي بغزة يدق ناقوس الخطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، على اعتقال 30 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ليرتفع الإجمالي منذ السبت، إلى 150، وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني.

وأشار نادي الاسير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 مواطنا، بينهم 18 من محافظة الخليل، وشملت الاعتقالات محافظات طوباس ونابلس، وأريحا، ورام الله والقدس.

وتجري الاعتقالات الإسرائيلية عادة بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل والفجر، حيث ينقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.

وفي مستجدات الأحداث باليوم الخامس لعملية طوفان الأقصى، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن القطاع يواجه كارثة إنسانية مع توقف محطة الكهرباء خلال ساعات جراء نفاد الوقود، وأطلق المكتب نداء استغاثة للمجتمع الدولي لإيقاف الجريمة ضد الإنسانية والقتل الجماعي.

وقالت سلطة الطاقة في غزة إن محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل كليا عند الثانية بعد ظهر الأربعاء بسبب نفاد الوقود.

ودق العاملون في القطاع الصحي بغزة ناقوس الخطر بسبب قرب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي كليا عن المستشفيات التي هي أصلا غير قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة لجثث الشهداء والمصابين نظرا لنقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية.