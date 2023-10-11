انت الأن تتابع خبر المجازر تتواصل في غزة وتصريح حاسم من حماس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل استمرار القصف العنيف من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتكاب مجازر غير مسبوقة بحق السكان، أكّد الناطق باسم حماس محمد حمادة، الأربعاء، عن عدم وجود أي خيارات للتهدئة حاليا.



وقال حمادة، إن الأولوية للمقاومة إدارة المعركة والرد على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وكل الاحتمالات مفتوحة والسيناريوهات مطروحة.

وأضاف، أن حماس منشغلة في إدارة المعركة ومتابعة مجريات ما يحدث، موضحا أن ما يفعله الاحتلال من وحشية أخذت دافعا جديدا مع الموقف الذي أبدته الولايات المتحدة الأميركية سواء على لسان الرئيس أو وزير الخارجية.

من جانبها، قالت سلطة الطاقة في غزة إن محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل كليا عند الثانية بعد ظهر الاربعاء بسبب نفاد الوقود.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد قال إن شركة توليد الكهرباء مهددة بالتوقف خلال ساعات جراء نفاد الوقود.

ووجه المكتب نداء استغاثة عاجلا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بضرورة التحرك السريع لإيقاف ما وصفها بالجريمة ضد الإنسانية

على صعيد آخر، انطلقت صواريخ من منطقة الضهيرة اللبنانية الحدودية باتجاه الجليل الغربي.

وقامت مدفعية الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع داخل الأراضي اللبنانية.

هذا ودعت الجبهة الداخلية الإسرائيلية سكان المناطق الحدودية الشمالية للدخول إلى الملاجئ.

وقال الجيش الإسرائيلي إن لديه معلومات عن هويات 60 من الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، الذين تم احتجازهم إثر عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام السبت في منطقة غلاف غزة.