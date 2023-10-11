انت الأن تتابع خبر فيديو .. القسام يُذهل الاحتلال باستهداف مواقعه العسكرية بطائرات انتحارية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الأربعاء مقطع فيديو لاستهداف الكتائب جنود الاحتلال الإسرائيلي، ومواقعه العسكرية بالطائرات الانتحارية المسيرة خلال معركة طوفان الاقصى.

وكانت قد نشرت كتائب القسام في وقت سابق الأربعاء، مشاهد من اقتحام مقاتليها موقع عين هبشور العسكري الإسرائيلي ضمن معركة طوفان الأقصى.



يذكر أن المقاومة الفلسطينية اقتحمت منذ بدء عملية طوفان الأقصى العديد من المواقع العسكرية الإسرائيلية في محيط قطاع غزة، وقتلت عشرات الجنود الإسرائيليين، وأسرت أعدادا غير معروفة من جنود الاحتلال.

وفي تطورات الاحداث، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة: 1055 شهيدا ونحو 5184 مصاباً في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة إلى إن الاحتلال الاسرائيلي يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف واضعاف قدراتها.

وأضاف القدرة، أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف خطرة وغير آمنة وتصر على أداء واجبها تجاه شعبها.