انت الأن تتابع خبر الرئيس التركي : قطع الكهرباء والماء والطعام عن غزة مجزرة وإعدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاربعاء، إن قطع السلطات الإسرائيلية لللكهرباء والماء والطعام عن قطاع غزة، ليس حربا وإنما مجزرة وإعدام، مؤكدا "أننا ضد استهداف المدنيين من أي طرف من الطرفين".

وبحسب وكالة أنباء" الأناضول" التركية، جدد أردوغان تأكيده على أن موقف أنقرة "واضح ومحدد ومعلن من حربنا نحن على الإرهاب، ومن متابعتنا للتطورات في إسرائيل وغزة وهضبة الجولان"، مشددا على "أننا ضدّ استهداف المدنيين من أي طرف من الطرفين".

وأكد أنه حتى في الحرب هناك أخلاق، معتبرا أن "قطع الكهرباء والماء والطعام عن غزة، ليس وإنما بل مجزرة وإعدام".

ورأى أن "قصف المناطق المدنية بشكل متعمد لا يعكس تصرف دولة، بل منظمة"، مضيفا "إذا كانت إسرائيل ستتصرف كتنظيم، وليس كدولة، يجب ألا تتفاجأ من معاملتها كتنظيم وليس كدولة".