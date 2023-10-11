انت الأن تتابع خبر القسام تُمطر عسقلان بضربة صاروخية كبيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبر التلغرام، الأربعاء، إنها وجهت ضربة صاروخيةً كبيرة إلى مدينة عسقلان، ردا على استمرار تهجير المدنيين في غزة.

وتحدثت الكتائب عن استهداف مسيّرة إسرائيلية من نوع "هيرمز" في سماء المحافظة الوسطى بـ 3 صواريخ "متبر1".

وأحدثت الضربات الصاروخية اصابات مباشرة لأبنية عسقلان.

وأشارت وسائل إعلام اسرائيلية، ان هناك اصابات في عسقلان اثر القصف الصاروخي.

من جانبها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت سديروت برشقة صاروخية، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.

هذا وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن عدد الشهداء ارتفع إلى 1055 شهيدا ، بينما بلغ عدد الجرحى نحو 5184 جريح نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.