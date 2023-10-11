انت الان تتابع خبر الاحتلال يعلن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة والدخول إليها محظور تماما .

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة والدخول إليها محظور تماما، ويشكل خطرا أمنيا جسيما.

من جهتها قالت كتائب القسام إنها استهدفت مسيرة إسرائيلية من نوع هيرمز في سماء المحافظة الوسطى بـ3 صواريخ "متبر1".

كما أفادت مصادر اعلامية بأن دفعة صاروخية أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، واستهدفت مدينة عسقلان.