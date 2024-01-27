صحيفة عبرية: قرار محكمة العدل يهدد سمعة إسرائيل

رياض - احمد صلاح - نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل تقريرا، أشارت فيه إلى ان قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر الجمعة يضع "إسرائيل" في قفص الاتهام بتهمة الإبادة الجماعية.

وقالت الصحيفة، أنه رغم عدم إصدار أمر من العدل الولية لإسرائيل لوقف إطلاق النار، لكن القرار ممكن أن يشجع على دعوات دولية لفرض عقوبات تجارية ومقاطعة الأسلحة ضد إسرائيل.

وحذرت تايمز أوف إسرائيل، من أن قرار العدل الدولية يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على مكانة "إسرائيل الأخلاقية" وسمعتها الدولية ومكانتها الدبلوماسية، لأنه، كما قالت رئيسة المحكمة، فإن "المحكمة لا ترفض القضية بشكل كامل، كما طلبت إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة: “وعليه، فإن دولة إسرائيل في قفص الاتهام بتهمة الإبادة الجماعية، حيث تقول محكمة العدل الدولية إن هناك دليلاً ظاهرياً على أن هناك قضية يتعين على إسرائيل الرد عليها."