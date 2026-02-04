الرياض - كتبت رنا صلاح - في يوم دموي جديد في قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر الأربعاء، في قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي خيام ومنازل المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة غزة وجنوب مدينة خان يونس.

9 شهداء في غزة منذ الفجر

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة آخرين جراء قصف مدفعية الاحتلال خيام ومنازل في حييّ الزيتون والتفاح شرق مدينة غزة.



وأضافت المصادر، أن 4 استشهدوا وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعية الاحتلال خيام النازحين في منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس.

وفي نساء الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن فلسطينية استشهدت عقب إصابتها برصاص قوات الاحتلال قرب منطقة الشوا، في حي التفاح شرق مدينة غزة.

بينما استشهد الطفل محمد شحدة أبو حدايد، متأثراً بإصابته بقصف الاحتلال على منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، قبل أيام.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، استشهد 529 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 1460 آخرين.