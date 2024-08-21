انت الأن تتابع خبر المرشح كنيدي الإبن .. ديمقراطي ثمّ مستقل .. وأخيرًا .. يفكر بمساندة ترمب! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت نيكول شاناهان المرشحة لمنصب نائب الرئيس في حملة روبرت إف. كنيدي الابن، ابن روبرت كنيدي، شقيق الرئيس الأميركي الخامس والثلاثين جون كنيدي، إن المرشح المستقل في انتخابات الرئاسة الأميركية يفكر في إنهاء حملته من أجل الانضمام إلى منافسه الجمهوري دونالد ترمب.

وكنيدي هو نجل السياسي الديمقراطي الراحل روبرت إف. كنيدي، الذي اغتيل في يونيو 1968، أعلنت عائلته عدم مساندتها له في حملته الانتخابية، وكان كنيدي الإبن في بادئ الأمر سعى إلى منافسة الرئيس جو بايدن للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي قبل أن يقرر الترشح مستقلا، وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إبسوس هذا الشهر حصول كنيدي على أربعة بالمئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع.



وأضافت شاناهان في مقابلة نشرت على الإنترنت، الثلاثاء، إنّها وكنيدي بصفتهما مستقلين قد يحظيان بدعم الناخبين المحتملين لترمب وهو ما سيفسح الطريق أمام الديمقراطيين كاملا هاريس وتيم والز للفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وذكرت في المقابلة التي أجرتها مع شركة إمباكت ثيري الإعلامية في لوس أنجليس "أو ننسحب الآن وننضم إلى دونالد ترمب". وعند سُؤالها عن الموعد الذي سيتخذون فيه القرار، أحجمت شاناهان عن الرد.



وقال كنيدي في بيان على منصة إكس، الثلاثاء "كما هو الحال دائمًا، أنا على استعداد للتحدث مع زعماء أي حزب سياسي لتحقيق الأهداف التي سعيت لأجلها لمدة 40 عاما خلال مسيرتي المهنية وفي هذه الحملة".