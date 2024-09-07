انت الأن تتابع خبر هل الاحتلال مؤهل لحروب طويلة .. الرئيس السابق للشاباك يوضح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تصريح جديد له، قال الرئيس السابق للشاباك ان إسرائيل ليست مؤهلة لحروب طويلة وكان ينبغي أن تنتهي هذه الحرب منذ وقت طويل.

وأشار إلى أن أرواح "المختطفين" أهم من أي شيء ويجب إعادتهم رغم الثمن المؤلم الذي "سندفعه في الصفقة"

وأكد الرئيس السابق للشاباك انه يجب وقف القتال في قطاع غزة الآن وإنهاء الحرب، وإعادة المختطفين ووقف الحرب ونقل الثقل إلى الشمال والضفة الغربية.

وأضاف ان ما يدفع نتنياهو الآن هو استمرار حكمه والحفاظ على الائتلاف وليس أمن إسرائيل.