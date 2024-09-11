انت الأن تتابع خبر الاحتلال يغتال 5 شبان فلسطينيين في طوباس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد خمسة مواطنين، فجر اليوم الأربعاء، في قصف جوي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين خمسة شهداء من موقع القصف، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، في حين عرقلت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى الموقع المستهدف.



والشهداء جراء القصف في طوباس هم: