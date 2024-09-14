انت الأن تتابع خبر وفاة الأسير الفلسطيني عماد عمران "توفيق شوفالي" في النمسا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مصادر فلسطينيّة، السّبت، وفاة الأسير الفلسطينيّ عماد عمران المعروف بـ "توفيق شوفالي"، وذلك داخل زنزانته في سجن كريمس بالنمسا (أمس) الجمعة.

وشوفالي من قرية بورين جنوبيّ نابلس (شمال الضفة الغربيّة) شارك في المعارك خلال التصدي لاجتياح بيروت عام 1982، وردًا على مجزرة صبرا وشاتيلا، شارك في تنفيذ عملية مطار فيينا التي استهدفت شركة "العال" الإسرائيلية عام 1985.

وكانت اعتقلته السلطات النمساوية جريحًا على إثر عملية مطار فيينا، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، ثم أضافت لاحقًا 19 عامًا على محكوميته، وكان هرب من سجنه عام 1995، لكن السلطات النمساوية تمكنت من اعتقاله مجددًا، وأضافت أحكامًا جديدة بالسجن بحقه.