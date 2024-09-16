انت الأن تتابع خبر هل هناك صفقة قريبة لأجل غزة .. توضيح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال محاولات التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة تبادل اسرى، جارية من قبل مختلف الأطراف.

وفي هذا الشأن، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي انه من المنتظر أن يقدم الأميركيون هذا الأسبوع مقترح جديد في محاولة أخرى لإنقاذ صفقة المحتجزين.

وأشار المصدر إلى أن واشنطن تمارس ضغوطا شديدة على مصر وقطر للضغط على حماس لتليين مواقفها، على حد قوله.

وأضاف ان الاحتمال بأن يصبح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مرنا ويجازف بإسقاط حكومته ضئيل وما زالت الطريق مسدودة.

وفي إسرائيل لا يعرفون متى ستقدم واشنطن اقتراحها تحديدا، حيث ان الأميركيين يفضلون ممارسة الضغط وإيجاد مقترح يسمح بتقدم المفاوضات بدلا من رفضه.

وقال انه يجب تحويل المصريين إلى وسيط وليس إلى طرف لأنهم لا يريدوننا في فيلادلفيا.