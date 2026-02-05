نعرض لكم الان تفاصيل خبر فوز مشروع “حياة كريمة” بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 فبراير 2026 06:13 مساءً - أعلن اليوم رسمياً فوز المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات المُنعقدة في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2026 تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، وتسلم الجائزة استشاري المشروع شركة “دار الهندسة مصر”.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا التكريم المُميز، باعتباره الداعم الأول لهذه المُبادرة التنموية غير المسبوقة، الذي وجه بالتخطيط لها، ويتابع التنفيذ، مُؤمناً بقدرة الدولة المصرية على تحقيق مُستهدفات المبادرة، واستحقاق أبناء مصر لعوائدها في تحسين مستوى الخدمات المُقدمة لهم سعياً لزيادة جودة الحياة، تأكيداً على كون المواطن على رأس الأولويات.

وأكد رئيس الوزراء أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تُمثل أحد أهم المشروعات القومية خلال العقود الأخيرة، حيث تم إطلاقها في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف تحسين مستوى المعيشة لأكثر من 60 مليون مواطن من قاطني قرى الريف المصري في أكثر من 4500 قرية.

ونوه إلى إلى أن المرحلة الأولى تشمل تنفيذ أكثر من 27.3 ألف مشروع خدمي وتنموي بقطاعات متعددة، في 1447 قرية تقع في نطاق 52 مركزاً داخل 20 محافظة يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، كما تجري على قدم وساق التجهيزات لبدء تنفيذ المرحلة الثانية بإجمالي 1667 قرية جديدة، وفق أولوية تبدأ بتنفيذ أعمال البنية الأساسية، كي تمتد أذرع المبادرة بالتنمية إلى بقاع جديدة من أرض مصر، لخدمة المواطنين وتعزيز ركائز التنمية الشاملة.

