أمينة أردوغان: زيارة مصر تعزز جسور النوايا الحسنة بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 05:19 مساءً - أعربت أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أملها في أن تسهم زيارتها إلى مصر في تعزيز جسور النوايا الحسنة بين البلدين وفتح آفاق جديدة لـ ”أيام مشتركة أفضل”، في تعبير يؤكد طابع التفاهم والتقارب بين أنقرة والقاهرة خلال هذه الجولة الرسمية.

جاء ذلك في منشور كتبته أمينة أردوغان عبر حسابها على إكس، قالت فيه: نأمل أن تُسهم زيارتنا في تقوية جسور النوايا الحسنة بين البلدين ودعم مستقبل مشترك أفضل. وترافق هذا المنشور مع نشر صور ومشاهد من لقاءات وجولات قامت بها أمينة أردوغان خلال تواجدها في القاهرة، برفقة السيدة انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس التركي إلى مصر برفقة وفد رفيع المستوى.