السويدي إليكتريك تختبر حلول ذكاء اصطناعي لإدارة دورة التوظيف بالكامل

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 فبراير 2026 06:13 مساءً - سمر السيد _ قال حازم شتيلة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الذكاء الاصطناعي بشركة السويدي إليكتريك، إن الشركة تتبنى استراتيجية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مختلف قطاعاتها، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للأعمال، ويرفع من كفاءة الأداء، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والحوكمة.

وأوضح في كلمته خلال فعاليات المؤتمر ال20 لتجمع مصنعي الكابلات العرب، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السويدي إليكتريك لا تقتصر على توليد النصوص أو الصور ، بل تمتد إلى توليد البيانات والتي تُستخدم بشكل أساسي في تعزيز أنظمة الأمن السيبراني.

وكشف عن أحد أبرز المشاريع المبتكرة داخل الشركة، وهو تطوير نموذج ذكاء اصطناعي في القطاع القانوني، حيث يقوم بإنشاء العقود تلقائيًا، بينما يتولى وكيل آخر مراجعتها، ما أدى إلى خفض الوقت المستغرق في إدارة العقود بنسبة 91%.

وشدد على أن حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الشركة، لافتًا إلى أن هذه النماذج تحتاج إلى متابعة مستمرة وتقييم للأداء والتحديث المستمر، وليس مجرد تطويرها وإطلاقها.

كما أشار إلى إطلاق مساعد ذكي للتعامل مع أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية يتيح للموظفين استخراج التقارير والرسوم البيانية، ما أسهم في تقليل الوقت المستغرق في إعداد التقارير بنسبة تصل إلى 95%.

وفي قطاع الموارد البشرية، أوضح أن الشركة تختبر حاليًا حلول ذكاء اصطناعي لإدارة دورة التوظيف بالكامل، بدءًا من تحليل السير الذاتية، مرورًا بتقييم المرشحين وإجراء المقابلات، وصولًا إلى ترتيب المرشحين وفق معايير موضوعية.

