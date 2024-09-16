انت الأن تتابع خبر أول تعليق من هاريس على محاولة اغتيال ترامب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أول تعليق لها على حادثة إطلاق النار بالقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب، أدانت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، العنف السياسي.

وقالت المرشحة الديمقراطية، "لقد تم إطلاعي على تقارير عن إطلاق أعيرة نارية بالقرب من الرئيس السابق ترامب وعقاراته في فلوريدا، وأنا سعيدة أنه آمن، مضيفة لا مكان للعنف في أميركا، بحسب واشنطن تايمز.

يذكر ان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أعلن الأحد أن دونالد ترامب كان على ما يبدو هدفا لمحاولة اغتيال في فلوريدا، حيث أفادت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة أنه آمن ولم يُصب بأذى.

وأكد جهاز الخدمة السرية أن واحدا أو أكثر من عملائه "فتحوا النار على مسلح" تم رصده على تخوم ملعب الغولف الخاص بترامب، وقد عُثر على "بندقية من طراز "آيه كيه 47" مع منظار، بالإضافة إلى كاميرا فيديو من نوع "غوبرو".

وتداولت وسائل إعلام أميركية اسم راين ويسلي روث (58 عاما) على أنه المسلح الذي أطلق النار على تخوم ملعب الغولف الخاص بالرئيس السابق.