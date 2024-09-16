انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعتقل 10 من عائلة منفذ عملية الطعن في باب العامود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 أفراد من أسرة منفذ عملية الطعن التي وقعت الأحد في باب العامود، لاستجوابهم، بحسب اذاعة الجيش الاسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس بإصابة شرطي من حرس الحدود بجروح طفيفة في عملية طعن عند باب العامود في القدس.

وتأتي عملية الطعن، وسط تصعيد الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، من طرف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وذلك منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر إجمالا عن استشهاد المئات في الضفة وإصابة الآلاف.



