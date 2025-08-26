الرياض - كتبت رنا صلاح - توغّل الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء في بلدة سويسة بريف القنيطرة جنوبي سوريا، واعتقل شابًا وسط تصدي الأهالي للقوات المتوغلة، بحسب ما أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية.

الاحتلال يتوغل في القنيطرة ويعتقل مدنياً

وأوضحت القناة أن القوات الإسرائيلية نفّذت حملة مداهمة وتفتيش، وأطلقت قنابل مضيئة في سماء البلدة، دون الكشف عن تفاصيل حول المعتقل. ويعد هذا التوغل الرابع للجيش الإسرائيلي في محافظة القنيطرة خلال شهر أغسطس الجاري، بعد عمليات سابقة في 9 و11 وآخر يوم الأحد في قرى الصمدانية وعين العبد.

وأدانت الحكومة السورية مرارًا الانتهاكات الإسرائيلية لسيادتها، مؤكدة التزامها باتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال هضبة الجولان منذ عام 1967 وتوسيع نطاقه في جنوب سوريا خلال الأشهر الأخيرة.