الرياض - كتبت رنا صلاح - قال تقرير أممي إن 2.1 مليار شخص على مستوى العالم يفتقرون للمياه الصالحة للشرب المدارة بأمان، بمن فيهم 106 ملايين شخص يشربون مباشرة من مصادر سطحية غير معالجة.

مليارا شخص يفتقرون لمياه الشرب الآمنة

وخلص التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية و "اليونيسف" اليوم الثلاثاء بمناسبة "الأسبوع العالمي للمياه 2025"، إلى أنه رغم المكاسب المتحققة منذ عام 2015، إلا أن 3.4 مليار شخص ما يزالون يفتقرون لخدمات الصرف الصحي المدارة بأمان، وما يزال 1.7 مليار شخص يفتقرون لخدمات النظافة الأساسية في المنزل، بمن فيهم 611 مليون شخص لا يملكون أي مرافق.



وقال التقرير، إن الأشخاص في أقل البلدان نموا، هم أكثر عرضة لعدم الحصول على خدمات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الأساسية بضعفين مقارنة بالأشخاص في البلدان الأخرى.