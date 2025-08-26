الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن عمدة مدينة برشلونة، خاومي كولبوني، أن بلاده ستضاعف دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" من 200 ألف يورو إلى 400 ألف يورو، وذلك خلال زيارة أجراها لمستودعات الوكالة في الأردن، حيث تُخزَّن المساعدات الإنسانية في ظل الحظر الإسرائيلي المفروض على دخول مساعدات الأونروا إلى قطاع غزة.

برشلونة تضاعف دعمها للأونروا لمساعدة غزة

وجال كولبوني مرافق الأونروا في العاصمة الأردنية برفقة السفير الإسباني ميغيل دي لوكاس وعدد من المسؤولين، مؤكداً أن الوضع الإنساني في غزة "خطير على نحو قاسٍ"، خاصة بعد تأكيد حالة المجاعة الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن مساهمة برشلونة الإضافية ستخصص لشراء الأدوية والمواد الغذائية، وتعزيز الدعم الصحي للأطباء والممرضين في غزة، مضيفاً: "تنضم برشلونة إلى الإدانات التي أطلقتها دول ومدن عديدة حول العالم، وعلاوة على ذلك، سنضاعف مساهمتنا لتخفيف معاناة من لا يجدون ما يأكلون أو يشربون".

وتحتفظ الأونروا حالياً بما يقارب 900 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية والخيام والفرشات في الأردن، إلى جانب آلاف الشاحنات الأخرى في مصر، لكنها لا تستطيع الدخول إلى غزة بسبب الحظر الإسرائيلي المستمر منذ آذار، والذي لا يسمح سوى بمرور محدود للإمدادات منذ أيار، مع استمرار الحظر الكامل على مساعدات الأونروا.

وقال كولبوني إن أكثر من 6 آلاف شاحنة عالقة حالياً غير قادرة على إيصال الغذاء والدواء إلى غزة "رغم إعلان حالة المجاعة"، مؤكداً أن "ما هو عاجل وضروري الآن هو ضمان وصول العائلات والأطفال وأكثر من مليون ونصف المليون شخص في غزة إلى الغذاء والدواء".

ومنذ عام 2012، يقدّم مجلس مدينة برشلونة مساهمات مالية للأونروا، في وقت يعدّ فيه الدعم البلدي والدولي عاملاً أساسياً لمواصلة الوكالة تقديم خدماتها للاجئي فلسطين في الأردن وغزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى لبنان وسوريا.

بدوره، أعرب مدير شؤون الأونروا في الأردن، أولاف بيكر، عن شكر الوكالة لعمدة برشلونة على "دعمه السخي والمستمر"، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز قدرة الأونروا على تقديم التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية للاجئي فلسطين، خاصة في ظل ما وصفها بـ"أخطر أزمة مالية في تاريخ الوكالة".

وأضاف "نشكر عمدة برشلونة على قلقه الصادق إزاء المجاعة في غزة وزيارته لمستودعاتنا في الأردن التي تحتوي على نحو 900 شاحنة من الأغذية والأدوية الجاهزة لإيصالها إلى غزة، وهي كمية تكفي لدعم مليوني شخص لمدة ثلاثة أشهر".