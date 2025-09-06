الرياض - كتبت رنا صلاح - دمّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي برجا في مدينة غزة السبت، بُعَيد إعلانه أنه سيستهدف مباني شاهقة اتهم حركة حماس باستخدامها، في وقت يكثف فيه هجومه للسيطرة على أكبر مدن القطاع الفلسطيني والتي يتكدس فيها نحو مليون شخص.

الاحتلال يدمر برجًا في غزة وسط تصعيد هجومه

وقالت قوات الاحتلال في بيان، إنها استهدفت مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة كانت تستخدمه حماس.



وتزعم قوات الاحتلال أن "حماس أنها وضعت بالقرب من المبنى بنية تحت أرضية يروج من داخلها حماس لمخططات ضد قواتنا".

ورغم الضغوط المتزايدة في الداخل ومن الخارج لوقف هجومها المستمر منذ نحو عامين في غزة، تعزز إسرائيل قواتها وتكثف قصفها وعملياتها على مشارف المدينة منذ إعلانها عزمها السيطرة عليها.

ورغم أنّ حركة حماس وافقت في آب على اقتراح الوسطاء الولايات المتحدة ومصر وقطر لاتفاق هدنة وإطلاق سراح المحتجزين، إلا أنّ الحكومة الإسرائيلية تطالب الحركة بإلقاء سلاحها وإطلاق سراح جميع المحتجزين.

أقرّت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا خطة للسيطرة على غزة في شمال القطاع الذي تسيطر القوات الإسرائيلية على نحو 75% من مساحته.