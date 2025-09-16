الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت السلطات السورية الثلاثاء استحداث منصب قائد الأمن الداخلي في مدينة السويداء، وعيّنت فيه قائدا محليا درزيا، في خطوة تأتي في إطار المساعي لتهدئة التوتر في المحافظة التي شهدت أعمال عنف دامية في تموز/يوليو.

سوريا: تعيين زعيماً محلياً درزياً قائدا للأمن الداخلي في السويداء

وجاءت التعيينات فيما من المقرر أن يعقد اجتماع في دمشق يجمع وزير الخارجية أيمن الصفدي، ونظيره السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك لبحث أوضاع المحافظة.

وأفاد التلفزيون الرسمي نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية عن تعيين سليمان عبد الباقي مديرا لمديرية الأمن في مدينة السويداء.

وعُرف عبد الباقي الذي تزعّم فصيل "أحرار جبل العرب" بموقفه القريب من السلطة الانتقالية في دمشق بعدنا كان أحد أبرز القيادات الدرزية المعارضة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب في منشور على إكس إن التعيينات الجديدة جرت "بمشاركة فاعلة من أبناء المحافظة ومن مختلف المكونات"، واعتبرها بداية لمسار "أكثر استقرارا" في المحافظة.

وقال عبد الباقي في تسجيل مصور نشره في فيسبوك، إن وزير الداخلية كلفه إدارة الملف الأمني داخل السويداء، مؤكدا متابعته لملف المختطفين من أبناء المدينة.

وطالب قائد الأمن الداخلي الجديد أهالي السويداء بإرسال قوائم تضم أسماء المختطفين أو المفقودين لمتابعة الملف.