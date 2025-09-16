الرياض - كتبت رنا صلاح - اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف من باب المغاربة بحماية مشددة من الاحتلال الإسرائيلي.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى واستشهاد فلسطينيَّين في قلقيلية

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، موضحة أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

إلى ذلك يناقش المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية غدا الأربعاء، خططا لبناء 1276 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية.

فيما أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيسان، بأن قوات إسرائيلية خاصة، تسللت إلى منطقة "واد برهم" بالمدينة، ولاحقت شابا وأطلقت النار عليه، ما أدى لإصابته، قبل أن تعتقله.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال انتشرت في أحياء المدينة، خاصة في "كفر سابا" و"الواد"، ونفذت عمليات مداهمة، كما اقتحمت قرية "جيت" شرق قلقيلية، وسيرت آلياتها في شوارعها.