الرياض - كتبت رنا صلاح - شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، ضربات جديدة على ميناء الحديدة في غرب اليمن.

ضربات إسرائيلية على ميناء الحديدة في غرب اليمن

وأوردت قناة المسيرة المقربة من الحوثيين عبر منصة إكس، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدوانا على ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن الطيران شنّ 12 غارة.

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أنّ الدفاعات الجوية تصدت لطائرات الاحتلال الإسرائيلي التي تشن عدوانا على اليمن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استهدف "بنى تحتية عسكرية" في الميناء.

وأتت الضربات بعد إنذار جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء الميناء ومحيطه.