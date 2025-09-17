الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية،98 شهيدًا ،و 385 إصابة جديدة.

98 شهيدًا و385 إصابة في قطاع غزة الاربعاء

وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,062 شهيدًا و 165,697 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,511 شهيدًا و 53,656 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 7 شهداء و 87 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,504 شهيدًا وأكثر من 18,381 إصابة.

ووفق الوزارة جرى تسجيل 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الى 432 منهم 146 طفل هذا ومنذ اعلان IPC للمجاعة في غزة تم تسجيل 154 حالة وفاة من بينهم 31 طفلا.