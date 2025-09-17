الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت حركة "ززيم" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 7500 إسرائيلي وقعوا عريضة تطالب بالاعتراف بدولة فلسطين ووقف ما وصفته بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة منذ ما يقارب العامين.

وأوضحت الحركة، وهي منظمة غير حكومية تضم ناشطين يهودًا وعربًا، أن إطلاق العريضة جاء بهدف "إيصال صوت إسرائيلي واضح ومشترك إلى المجتمع الدولي" قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، متوقعة أن يتجاوز عدد الموقعين عشرة آلاف شخص خلال الأيام المقبلة.

7500 إسرائيلي يوقعون عريضة للاعتراف بفلسطين

ونصّت العريضة على أن الاعتراف بفلسطين "ليس عقابًا لإسرائيل، بل خطوة نحو مستقبل أفضل يقوم على الاعتراف المتبادل والأمن للشعبين"، محذرة من أن البديل سيكون "المضي في مشروع متطرف على غرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يقوم على الضم والأبرتهايد واستمرار الحرب".

وأشارت الحركة إلى أنها تعتزم تسليم العريضة لممثلي عدد من الدول لإبراز الدعم الإسرائيلي الشعبي لمبادرات دبلوماسية تعزز السلام ووقف العنف. وقالت الناشطة أمل سعد دراوشة من الحركة إن "إنهاء الحرب والاعتراف بالدولة الفلسطينية وجهان لعملة واحدة".

ويأتي ذلك في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت حتى اليوم عن استشهاد أكثر من 64,964 فلسطينيًا وإصابة 165,312 آخرين، فيما تسببت المجاعة في وفاة 428 شخصًا، بينهم 146 طفلًا، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وكانت دول غربية، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا وبلجيكا ولوكسمبورغ، قد أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة، في وقت يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه إقامة دولة فلسطينية، ملوحًا بخطوات أحادية تجاه الضفة الغربية المحتلة في حال مضت هذه الدول بالاعتراف.

ويُذكر أن 149 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة تعترف حتى الآن بدولة فلسطين، التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1988، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967.