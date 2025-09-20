الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت نحو 11 دولة حول العالم، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين الأحد والاثنين، بالتزامن مع عقد الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

11 دولة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين الأحد والاثنين

وبعد أيام، يجتمع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة رفيعة المستوى التي تُعقد في القاعة الشهيرة للجمعية العامة.

وسيتحدث ممثلون عن جميع الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وفدين بصفة مراقبين.



ومؤخرا، أعلنت 11 دولة استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين، من بينها مالطا وبريطانيا ولوكسمبورغ وفرنسا وأستراليا وأرمينيا، في خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين وجهود إقامة دولتهم المستقلة.

ومن أصل 193 دولة عضوا في المنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر عام 1988.

وبين 28 و30 يوليو/ تموز الماضي، عقد في نيويورك "مؤتمر حل الدولتين" برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى وحضور فلسطين وغياب أمريكي، لدعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية

** فرنسا

والجمعة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تدوينة نشرها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنه أبلغ نظيره الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي، عزمه الاعتراف بـ"دولة فلسطين"، الاثنين المقبل.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، قال ماكرون، في رده على رسالة أرسلها له عباس: "يشرفني في هذا الإطار، ونظرا للالتزامات التي قطعتموها، أؤكد لكم أن فرنسا ستعترف اعترافا كاملا بدولة فلسطين عند ذهابي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

* بريطانيا

وفي 29 يوليو الماضي، قال رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر (الجاري)، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وطالب ستارمر في بيان صدر عن الحكومة البريطانية آنذاك، بوقف فوري لإطلاق النار لإنهاء المذبحة في قطاع غزة، وبالسماح للأمم المتحدة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستمر لمنع المجاعة.



ولازالت إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ نحو عامين وتمنع دخول المساعدات إلا ما ندر.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت حتى الجمعة، 65 ألفا و174 قتيلا و166 ألفا و71 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 440 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

* كندا

ووفي 31 يوليو الماضي، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بتلقي الرئيس الفلسطيني اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أبلغه فيه "بأن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر (الجاري)، مع انعقاد جمعية العامة للأمم المتحدة".

وأكد كارني في حينه، أن كندا "ستواصل العمل مع فرنسا وبريطانيا والشركاء في المجتمع الدولي لتحقيق السلام وفق القانون الدولي لتنفيذ حل الدولتين".

* أستراليا ونيوزلندا

كما أعلنت أستراليا ونيوزيلندا، في 11 أغسطس/ آب الماضي، أنهما ستعترفان رسميا بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في أيلول/ سبتمبر، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن بلاده "ستعترف بدولة فلسطينية خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (الجاري) للمساهمة في الزخم الدولي نحو حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة".



كما أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، أن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قرارًا رسميًا في سبتمبر (الجاري)، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة"، بحسب "وفا".

وأضاف بيترز: "بينما اختار بعض شركاء نيوزيلندا المقربين الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن نيوزيلندا لديها سياسة خارجية مستقلة، نعتزم دراسة الأمر بعناية، ثم التصرف وفقا لمبادئ نيوزيلندا وقيمها ومصالحها الوطنية".

وقال بيترز: "أوضحت نيوزيلندا منذ فترة أن اعترافنا بدولة فلسطينية ليس محل شك، وإنما المسألة كانت مسألة وقت".

* بلجيكا

وفي 2 سبتمبر الجاري، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن بلاده "ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وقال بريفو في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن بلجيكا "ستنضم إلى الموقعين على إعلان نيويورك، ما يمهد الطريق لحل الدولتين أو دولة فلسطينية تتعايش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل".

* البرتغال

والسبت، أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية، أن لشبونة "ستعترف رسميا بدولة فلسطين، غدًا الأحد، وذلك قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأكدت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن "البرتغال ستعترف بدولة فلسطين، وسيتم الإعلان عن الاعتراف الرسمي يوم الأحد 21 سبتمبر (الجاري)".

* سان مارينو

وفي 30 أغسطس الماضي، أعلن وزير خارجية سان مارينو لوكا بيكاري، "عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، خلال مؤتمر السلام لحل الدولتين المقرر عقده في نيويورك".

وشدد بيكاري، على "أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك فتح سفارة لسان مارينو في فلسطين في المستقبل القريب"، وفق ما نقلت عنه "وفا ".

* أندورا

كما أعلنت فرنسا أن أندورا من بين الدول التي ستعترف بدولة فلسطين، وفق إعلان سابق للرئيس الفرنسي.

* مالطا

والجمعة، سلم وكيل وزارة الخارجية المالطية سفير فلسطين لدى بلاده فادي حنانيا، رسالة من رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، موجهة للرئيس الفلسطيني، "يؤكد فيها أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطينية خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة"، بحسب "وفا ".

وكان أبيلا أكد في منشور له على منصة "فيسبوك" في يوليو الماضي، أن موقفهم يعبر عن التزامهم "بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".

* لوكسمبورغ

والجمعة أيضا، تلقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، أكد خلاله "نية بلاده الإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين خلال أعمال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين، الذي يعقد الاثنين، وفق بيان من مكتب مصطفى.

وحسب البيان، جدد رئيس وزراء لوكسمبورغ، "موقف بلاده الداعم لجهود دولة فلسطين لإحلال السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة".