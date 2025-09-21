الرياض - كتبت رنا صلاح - عشية استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بقيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا، تتجه الأنظار إلى 10 دول أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، ليصل عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 159 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وقالت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة في رام الله، الأحد، إن المملكة المتحدة والبرتغال وأستراليا وكندا ستعلن اعترافها بدولة فلسطين، الأحد، في حين ستعترف دول أخرى لاحقا، هي: لوكسمبورغ، وسان مارينو، وبلجيكا، وأندورا، وفرنسا، ومالطا.

10 دول تتجه للاعتراف بدولة فلسطين

والجمعة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تدوينة نشرها عبر منصة شركة "إكس"، أنه أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي، عزمه الاعتراف بدولة فلسطين، الإثنين.

وفي 24 تموز الماضي، أكد ماكرون، في رده على رسالة أرسلها له الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن فرنسا ستعترف اعترافا كاملا بدولة فلسطين عند ذهابه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول المقبل.

المملكة المتحدة

وفي 29 تموز الماضي، قال رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وطالب ستارمر في بيان صدر عن الحكومة البريطانية آنذاك، بوقف فوري لإطلاق النار لإنهاء المذبحة في قطاع غزة، وبالسماح للأمم المتحدة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستمر لمنع المجاعة.



وما زالت إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ نحو عامين وتمنع دخول المساعدات.

وأكد نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي، الأحد، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون جزءا من عملية سلام أوسع.

وذكر لامي لشبكة سكاي نيوز "أي خطوة للاعتراف بها تنبع من رغبتنا في الحفاظ على فرص حل الدولتين"، مضيفا أن رئيس الوزراء كير ستارمر سيتخذ قرارا في وقت لاحق من اليوم الأحد بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية.

كندا

وفي 31 تموز الماضي، تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أبلغه فيه "بأن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول، مع انعقاد جمعية العامة للأمم المتحدة".

وأكد كارني في حينه، أن كندا "ستواصل العمل مع فرنسا وبريطانيا والشركاء في المجتمع الدولي لتحقيق السلام وفق القانون الدولي لتنفيذ حل الدولتين".

أستراليا

كما أعلنت أستراليا في 11 آب الماضي، أنها ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في أيلول.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن بلاده "ستعترف بدولة فلسطينية خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول للمساهمة في الزخم الدولي نحو حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة".

بلجيك

وفي 2 أيلول الجاري، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن بلاده "ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وقال بريفو في منشور على منصة شركة "إكس"، إن بلجيكا "ستنضم إلى الموقعين على إعلان نيويورك، ما يمهد الطريق لحل الدولتين أو دولة فلسطينية تتعايش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل".

البرتغال

والسبت، أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية، أن لشبونة "ستعترف رسميا بدولة فلسطين، الأحد، وذلك قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأكدت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن "البرتغال ستعترف بدولة فلسطين، وسيتم الإعلان عن الاعتراف الر'العامة للأمم المتحدة".

وكان أبيلا أكد في منشور له على منصة "فيسبوك" في تموز الماضي، أن موقفهم يعبر عن التزامهم "بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".

لوكسمبورغ

والجمعة أيضا، تلقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، أكد خلاله "نية بلاده الإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين خلال أعمال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين، الذي يعقد الاثنين".

وجدد رئيس وزراء لوكسمبورغ، "موقف بلاده الداعم لجهود دولة فلسطين لإحلال السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة".