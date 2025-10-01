نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "بتلاوة قرارات رئيس الجمهورية" غدًا.. مجلس الشيوخ يفتتح دور الانعقاد السادس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جلسة افتتاحية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

يعقد مجلس الشيوخ غدًا الخميس، جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. وتبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 522 لسنة 2025 بدعوة المجلس للانعقاد، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد الخامس، وذلك وفقًا للتقاليد الدستورية واللائحية المنظمة لعمل المجلس. كما سيتم خلال الجلسة تسجيل الاعتذارات وتلاوة الرسائل الواردة للمجلس.

تنظيم دستوري واضح لبدء دور الانعقاد

تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن رئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص في دعوة المجلس للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر من كل عام. وفي حالة عدم صدور الدعوة، يجتمع المجلس تلقائيًا بحكم الدستور في هذا اليوم. هذا الإجراء يعكس الطبيعة الدستورية لمجلس الشيوخ بوصفه إحدى الغرفتين التشريعيتين اللتين تكملان البناء المؤسسي للحياة النيابية في مصر.

مدة دور الانعقاد واستثناءات الفض

ويستمر دور الانعقاد العادي للمجلس لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يبدأ عمله في وقت لا يسمح بامتداد هذه المدة. كما ينص الدستور على أن فض دور الانعقاد لا يتم إلا بقرار من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة المجلس، مع التأكيد على عدم جواز فضه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة من قبل مجلس النواب. هذه الضوابط تؤكد أن للمجلس دورًا تشريعيًا ورقابيًا لا ينفصل عن مسار العمل البرلماني العام.

أهمية انعقاد الشيوخ في المرحلة الراهنة

افتتاح دور الانعقاد السادس يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية، والحاجة لتعزيز المشاركة المؤسسية في صياغة السياسات العامة ودعم الحياة النيابية. مجلس الشيوخ، باعتباره غرفة ثانية، يلعب دورًا استشاريًا وتشريعيًا يكمل دور مجلس النواب، من خلال مناقشة مشروعات القوانين وإبداء الرأي في القضايا الوطنية الكبرى. كما يشكل انعقاده المنتظم دليلًا على استقرار الحياة السياسية والمؤسسية في الدولة.

نحو عام برلماني جديد

مع بداية دور الانعقاد السادس، يتهيأ مجلس الشيوخ لمناقشة قضايا جديدة، وتقديم رؤى تدعم الدولة في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس على القيام بدوره بما يواكب متطلبات المرحلة ويعكس التزامه بالمشاركة الفاعلة في تعزيز دعائم الديمقراطية وصناعة مستقبل يلبي طموحات الشعب المصري.