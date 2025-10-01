نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حادث مروع بجامعة الجلالة وسقوط قتلى وجرحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي طالبان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق محور 30 يونيو، في الاتجاه المؤدي إلى السخنة، وذلك قبل الحدود الإدارية لمحافظة السويس مع محافظة القاهرة.

أسماء ضحايا حادث الجلالة

الضحايا: أحمد السيد جمال السيد - كلية طب الأسنان (امتياز) أحمد إبراهيم السيد - كلية علاج طبيعي

المصابين: تم نقلهم إلى مستشفى شرق القاهرة لتلقي العلاج.

وجاءت ملابسات الحادث، عندما كانت السيارة تقل طلابًا جامعيين قادمين من كفر الشيخ والبحيرة في طريقهم إلى السويس.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من عمليات النجدة بالحادث، وانتقلت على الفور إلى مكان الحادث مع سيارات الإسعاف.