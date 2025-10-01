عاجل ـ أبرز تصريحات رئيس الوزراء أمام مجلس النواب بشأن اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات رئيس الوزراء أمام مجلس النواب بشأن اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة اليوم أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العادية الأولى لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك لبحث اعتراض فخامة رئيس الجمهورية على عددٍ من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته التزام الحكومة بالحوار والتعاون مع البرلمان، مشددًا على أن الهدف هو ترسيخ دعائم دولة القانون والعدالة وصون الحقوق والحريات، بما يجعل مصر نموذجًا يُحتذى به في الانضباط والدقة واحترام حقوق الإنسان.

التهنئة بدور الانعقاد الجديد

هنأ رئيس الوزراء أعضاء مجلس النواب ببدء دور الانعقاد السادس، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

توجه بالشكر للنواب على جهودهم خلال خمس سنوات مليئة بالتحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية.

هنأ الشعب المصري والرئيس ومجلس النواب والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

التأكيد على دولة القانون

شدد مدبولي على أن مصر ماضية في ترسيخ دولة القانون التي تُعلي من العدالة وتصون الحقوق والحريات.

أوضح أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل أحد أهم القوانين لضمان التوازن بين حماية الحقوق وسيادة القانون والحفاظ على استقرار المجتمع.

دور مجلس النواب في القانون

أثنى على النقاشات الثرية والدراسات المستفيضة التي أجراها المجلس بشأن مشروع القانون.

أكد أن البرلمان قدّم ملاحظات بنّاءة عكست إدراكًا لأهمية تحديث هذا التشريع بعد عقود من الجمود.

اعتبر أن النقاشات البرلمانية عكست روحًا وطنية ورؤية تشريعية ناضجة.

ملاحظات الرئيس السيسي

أوضح أن اعتراضات الرئيس عبدالفتاح السيسي تعكس حرص القيادة السياسية على إضافة ضمانات أوضح.

شدد على أن هذه الملاحظات تهدف لترسيخ الحقوق والحريات وتعزيز ثقة المواطن في العدالة.

أكد أن القانون المرتقب سيضع مصر في مصاف الدول التي تجعل من القانون السيد.

إشادات وتوضيحات رئيس الوزراء

ذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُرد فيها قانون إلى المجلس، مشيرًا إلى سوابق أعوام 1978 و2020.

توجه بالشكر للرئيس على ممارسة صلاحياته الدستورية بمسؤولية وحرص على صون دولة القانون.

أعرب عن تقديره لمجلس النواب على استجابتهم المسؤولة وحرصهم على المصلحة العامة.

التزام الحكومة بالتعاون والتكامل