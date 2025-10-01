نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف عن الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس النواب 2025 السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف عن الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس النواب 2025 السبت المقبل.

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي اجتماعًا هامًا صباح يوم السبت المقبل والموافق الرابع من أكتوبر 2025 لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

موعد الإعلان عن تفاصيل اجتماع الهيئة

ومن المقرر أن يعقُب هذا الاجتماع مؤتمرًا صحفيًا تعقده الهيئة في تمام الساعه 2:00 ظهرًا بمسرح التلفزيون المصري بمبني ماسبيرو للإعلان عن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب 2025.

دعوة عامة لوسائل الإعلام

ووجهة الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة عامة لكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة المحلية، والدولية لحضور وقائع هذا المؤتمر، والذي سيتم انعقاده يوم السبت المقبل الموافق 4 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 2:00 ظهرًا بمبني الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، وذلك للإعلان عن تفاصيل انتخابات مجلس النواب 2025.

موعد إجراء انتخابات مجلس النواب 2025

موعد انتخابات مجلس النواب 2025، وبحسب الدستور، فإن موعد انتخابات مجلس النواب 2025 يجب أن يكون خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالي، والتي من المقرر أن تنتهي رسميا في شهر يناير 2026، وبالتالي يتوجب إجراء الانتخابات في نوفمبر 2025 كحد أقصى.

مدة عضوية مجلس النواب 2025

وحول شروط وموعد الترشح لانتخابات مجلس النواب، ينظم الدستور المصري والقوانين ذات الصلة هذه الإجراءات بدقة، إذ نص الدستور في مادته رقم 106 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

وبخصوص شروط الترشح للانتخابات مجلس النواب، فقد حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، إضافة إلى قانون تقسيم الدوائر رقم 174 لسنة 2020، القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، موضحًا بالتفصيل شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وهي كالتالي:

1. أن يكون المرشح مصري الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها.

3. ألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما ميلاديا.

4. أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونيا.

6. ألا يكون سبق إسقاط عضويته من البرلمان بسبب فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال السبب القانوني لذلك.

المستندات المطلوبة للترشح لمجلس النواب 2025

إلى جانب استيفاء شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، ألزم القانون كل مرشح بتقديم مجموعة من المستندات الرسمية لقبول طلب الترشح، أبرزها:

1. صحيفة الحالة الجنائية حديثة "فيش وتشبية " تفيد بعدم صدور أحكام جنائية ضده.

2. السيرة الذاتية تتضمن المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

3. إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القصر.

4. شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

5. صورة من المؤهلات الدراسية الحاصل عليها.

6. إيصال سداد مبلغ التأمين المقرر بقيمة 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة الابتدائية.

7. بيان يوضح انتماء المرشح (مستقل أو حزبي) واسم الحزب إذا كان مرشحًا عن أحد الأحزاب.

8. وذلك بجانب أية مستندات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات.