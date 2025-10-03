الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة خارجية كيان الاحتلال، اليوم الجمعة، أنها قامت بترحيل أربعة نشطاء يحملون الجنسية الإيطالية، كانوا ضمن المشاركين في أسطول المساعدات الدولي الذي حاول الوصول إلى قطاع غزة.

الاحتلال يعلن ترحيل 4 نشطاء إيطاليين من أسطول المساعدات

يأتي هذا الإعلان الرسمي ليؤكد بدء سلطات الاحتلال باتخاذ إجراءات ضد النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن الأسطول.



ووفقًا للبيان، فإن الأشخاص الأربعة الذين تم ترحيلهم هم من بين النشطاء الذين شاركوا في "أسطول المساعدات" الذي كانت مهمته المعلنة هي محاولة الوصول إلى قطاع غزة.